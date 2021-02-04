刚刚，洛阳发布暴雨蓝色预警

洛阳市气象台8月29日11时10分发布暴雨蓝色预警信号：预计未来12小时内我市各县(区)降雨量将达50毫米及以上，请注意防范。 洛阳市气象台8月29日11时10分发布暴雨蓝色预警信号：预计未来12小时内我市各县(区)降雨量将达50毫米及以上，请注意防范。 防御指南： 1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作； 2.学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全；人员应当留在室内，并关好门窗； 3.驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全； 4.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。 (洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博)