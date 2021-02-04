洛阳五项措施防止因灾返贫致贫

7月中旬以来，洛阳市遭受暴雨洪涝灾害，受灾群众返贫致贫风险加大。29日，洛报融媒记者从洛阳市乡村振兴局获悉，洛阳市将采取一系列措施防止因灾返贫致贫，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。

7月中旬以来，洛阳市遭受暴雨洪涝灾害，受灾群众返贫致贫风险加大。

29日，洛报融媒记者从洛阳市乡村振兴局获悉，洛阳市将采取一系列措施防止因灾返贫致贫，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。

经排查，此次暴雨洪涝灾害造成全市脱贫人口及监测对象4745户、16971人受灾。造成安全饮水问题1490户、5680人，产生住房安全问题765户、1421间，造成农村扶贫道路损毁108733米，脱贫人口及监测对象受灾农作物30668亩，受损扶贫车间6个、光伏电站18座。接下来洛阳市将从五方面发力，防止因灾返贫致贫。

1. 加强动态监测帮扶

“全面排查核准受灾情况，开展一对一帮扶。”洛阳市乡村振兴局相关负责人表示，针对此次受灾情况，将对符合条件的农户纳入监测对象，每户明确一名帮扶责任人，制定针对性帮扶措施。

2.守住返贫底线

对因灾造成的“两不愁三保障”和安全饮水问题，要求在10月底前，恢复安全饮水，同时恢复重建问题房屋以及受损的产业项目、基础设施、基本公共服务设施等。