刚刚，洛阳发布暴雨蓝色预警

洛阳市气象台8月28日19时45分发布暴雨蓝色预警信号：预计未来12小时内洛阳市栾川、洛宁、汝阳、宜阳、伊川、嵩县、主城区降雨量将达50毫米以上，请注意防范。 洛阳市气象台8月28日19时45分发布暴雨蓝色预警信号：预计未来12小时内洛阳市栾川、洛宁、汝阳、宜阳、伊川、嵩县、主城区降雨量将达50毫米以上，请注意防范。 防御指南： 1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作； 2.学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全；人员应当留在室内，并关好门窗； 3.驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全；4.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。 此外，河南省自然资源厅、河南省气象局联合发布《河南省汛期地质灾害气象预警预报》：8月28日20时至29日20时，河南省地质灾害预警预报达到橙色预警的地区为三门峡东北部，洛阳西部，发生地质灾害的可能性大；达到黄色预警的地区为济源、三门峡、洛阳、郑州、平顶山、南阳大部，焦作西部及北部，许昌西北部，巩义、汝州大部，发生地质灾害的可能性较大。 请相关地市做好以下防范措施： 1.关注雨情变化。 2.对预警范围内地质灾害隐患点进行巡查监测。 3.政府及相关部门做好地质灾害防御。 4.做好应急救援准备。(洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博)