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明天恢复开放！洛邑古城、十字街夜市回来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.28 19:56

　　洛报融媒记者刚刚从老城区获悉，结合当前疫情防控形势，8月29日起，洛邑古城、十字街夜市有序开园。

　　洛邑古城景区将严格落实“限量、预约、错峰”要求，实行线上预约、线下扫码，实名制登记入园，接待游客量不超过核定最大承载量的75%；所有入园游客需全程佩戴口罩、主动出示“健康码”，并配合工作人员进行体温测量；未佩戴口罩、体温异常、健康码异常的游客将禁止入园；景区管理部门将对广场、内部道路、公厕、坐凳、垃圾桶等公共设施每天进行两次消杀。

　　十字街夜市有序开市，经营摊位数量原则上不超过最大承载量的75%。在中州路和东西大街两个入口处设立防控卡点，顾客进入时需佩戴口罩，主动出示“健康码”，配合工作人员进行体温测量；经营单位将每天对步行街、垃圾桶等公共设施进行两次消杀。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 石智卫 文/图)
[ 责任编辑：潘亮]
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