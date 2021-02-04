明天恢复开放！洛邑古城、十字街夜市回来了

洛报融媒记者刚刚从老城区获悉，结合当前疫情防控形势，8月29日起，洛邑古城、十字街夜市有序开园。

洛报融媒记者刚刚从老城区获悉，结合当前疫情防控形势，8月29日起，洛邑古城、十字街夜市有序开园。 洛报融媒记者刚刚从老城区获悉，结合当前疫情防控形势，8月29日起，洛邑古城、十字街夜市有序开园。 洛邑古城景区将严格落实“限量、预约、错峰”要求，实行线上预约、线下扫码，实名制登记入园，接待游客量不超过核定最大承载量的75%；所有入园游客需全程佩戴口罩、主动出示“健康码”，并配合工作人员进行体温测量；未佩戴口罩、体温异常、健康码异常的游客将禁止入园；景区管理部门将对广场、内部道路、公厕、坐凳、垃圾桶等公共设施每天进行两次消杀。 十字街夜市有序开市，经营摊位数量原则上不超过最大承载量的75%。在中州路和东西大街两个入口处设立防控卡点，顾客进入时需佩戴口罩，主动出示“健康码”，配合工作人员进行体温测量；经营单位将每天对步行街、垃圾桶等公共设施进行两次消杀。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 石智卫 文/图)