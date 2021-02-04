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洛阳自8月30日起有序恢复部分经营活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.28 17:55

　　28日，洛报融媒记者从洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室获悉，为统筹推进疫情防控和经济社会发展，结合我市当前疫情防控形势，按照科学防控、精准施策的原则，指挥部办公室发布关于有序恢复部分经营活动的通知：洛阳市自2021年8月30日起有序恢复网吧、酒吧、KTV、电影院、棋牌室、活动室、社区养老服务中心、足浴店、按摩室、美容院、公共浴池、社区文化服务中心等人员密集场所经营活动，恢复零售药店止咳、抗病毒、抗生素药品销售。

　　此外，通知中还明确经营单位恢复经营和行业主管部门的相关注意事宜：

　　一、按照“谁经营、谁管理、谁负责”的原则，落实经营单位主体责任，做好口罩、洗手液、消毒剂等防疫物资储备，制定应急工作预案，及时妥善处置异常情况。

　　二、加强对工作人员的健康监测，疫苗接种应接尽接，做好个人防护，出现可疑症状应及时就医。

　　三、定时开窗通风，保持室内空气流通，增加通风频次；保持室内清洁卫生，及时清理垃圾；定时对公共设施设备及高频接触的物体表面进行清洁消毒并做好记录。

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[ 责任编辑：潘亮]
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