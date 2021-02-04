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58名寒门学子大学梦圆的背后是一个个关于爱的故事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.28 17:27

　　“孩子们，加油！”

　　“好心人，谢谢！”

　　27日上午，在洛报帮扶·杜康控股·2021阳光助学活动助学金发放仪式现场，随着一笔笔爱心助学金的陆续发放，一句句来自爱心人士的鼓励话语，一声声寒门学子道出的真心致谢，活动迎来一波又一波高潮。

　　一个个故事，我们认识了他们

　　“干将发硎，有作其芒。天戴其苍，地履其黄。纵有千古，横有八荒。前途似海，来日方长。”在27日的洛报帮扶·杜康控股·2021阳光助学活动助学金发放仪式现场，部分寒门学子慷慨激昂地为台下的观众献上了诗朗诵节目《少年中国说》。

　　洛报爱心帮扶中心相关负责人介绍，自今年阳光助学活动启动后，在近一个月时间里，通过《洛阳晚报》版面报道、洛阳晚报微矩阵传播及爱心人士朋友圈转发等方式，一个个寒门学子自强不息、奋斗拼搏的故事感动了太多人。

　　宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。在这些故事里，读者认识了在父亲去世后，化悲痛为力量，以673分考入浙江大学的赵腾云；父母都是残疾人、却不屈于生活的磨难，拿到中国矿业大学录取通知书的郭晓桐；作为家中唯一男子汉，在心中立誓“要让妈妈和妹妹过上好日子”的王毅博……

　　“很多故事都是流着泪看完的。”一名捐助2000元助学金的匿名人士说，虽然这些孩子的家庭并不富裕，但不少人却拥有着比金钱更为重要的东西，“自律、感恩、担当、坚强……”

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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