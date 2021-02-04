洛阳两支代表队分获全运会健身气功比赛一二等奖

28日下午，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，第十四届全国运动会健身气功项目比赛结果正式揭晓，洛阳选派的两支代表队分别获得一等奖和二等奖，创我省8支参赛队伍的最好成绩。

28日下午，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，第十四届全国运动会健身气功项目比赛结果正式揭晓，洛阳选派的两支代表队分别获得一等奖和二等奖，创我省8支参赛队伍的最好成绩。

据介绍，第十四届全国运动会群众赛事健身气功项目8月24日在西安开赛，共有189支代表队参赛。按照疫情防控的要求，各代表队采取线上视频的形式参赛。此次，洛阳市健身气功协会选派培训的两支优秀队伍参赛。其中，新安县代表队获农村乡镇组健身气功·气舞项目比赛的一等奖；涧西区代表队获城市街道组健身气功·八段锦项目二等奖。比赛成绩居全省8支参赛的代表队前两名。

洛阳市体育局有关负责人表示，健身气功项目取得开门红，为洛阳选手征战今年全运会奠定了良好的基础；通过本次大赛的历练，洛阳年轻运动员得到迅速成长，也为当地健身气功项目储备了优秀人才。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 祝京媛）(图片由洛阳市健身气功协会提供)