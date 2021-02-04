龙门石窟将恢复开放！国庆节前门票半价，医护工作者免票

洛报融媒记者28日从龙门石窟世界文化遗产园区旅游局获悉，龙门石窟景区将于2021年8月30日起恢复白天和夜间游览，全面对外开放。

洛报融媒记者28日从龙门石窟世界文化遗产园区旅游局获悉，龙门石窟景区将于2021年8月30日起恢复白天和夜间游览，全面对外开放。

8月30日至9月30日期间，景区对海内外游客实行门票半价优惠(已享受景区优惠政策的不再累加优惠)。

期间，为感谢和致敬奋战在一线的医护工作者，景区对全国医护工作者实行免门票优待。医护工作者需提供本人身份证及医师资格证、护士资格证或与医疗相关的技术资格证，在预约平台点击“0元参观券”实名预约成功后，凭本人身份证和有效证件经检票处核验即可入园参观游览。

恢复开放后，游览景区需要出示预约码、健康码、行程码，“红黄码”不允许入园。提醒广大游客游览全程要佩戴好口罩，保持好安全距离，不扎堆、不聚集，有序游览。(洛报融媒记者 李冰)(图片由景区提供)