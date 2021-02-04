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8月30日起，洛阳各类公共文化场馆恢复开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.28 12:38

　　洛报融媒记者28日从洛阳市文化广电和旅游局获悉，为满足人民群众精神文化需求，落实常态化疫情防控措施，全市公共图书馆、文化馆(站)和“河洛书苑”城市书房于8月30日起恢复正常开放。

　　据悉，全市各级公共文化场馆要按照文化和旅游部公共服务司关于印发《公共图书馆、文化馆(站)恢复开放疫情防控措施指南(第二版)》的通知要求，坚持防疫优先、措施到位，在抓好疫情防控的同时，做好公共文化场馆免费开放工作，灵活有效开展公共文化服务，不断提高服务效能。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 李俊杰 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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