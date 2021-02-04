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好消息！洛阳继续获得“中国围棋之乡”称号
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.28 11:41

　　好消息！洛报融媒记者28日上午从洛阳市体育局获悉，洛阳已收到中国围棋协会的复函，根据《全国围棋之乡称号授予办法》的有关规定，洛阳市符合全国围棋之乡的复核标准，继续获得“全国围棋之乡”称号。

　　洛阳市体育局有关负责人介绍，早在2013年，中国围棋协会就向洛阳市授予“全国围棋之乡”称号，以表彰洛阳为推动中国围棋事业发展卓有成效的工作。

　　作为国内著名的围棋“百段之城”，洛阳职业棋手的段位总和在2005年就达到了100段；培养出包括世界冠军时越在内的一大批优秀围棋人才。截至目前，洛阳拥有41名围棋职业棋手，职业段位总合145段，在全国地级市排名第一。

　　近年来，洛阳市深入开展围棋进校园活动，推动围棋这项中国传统文化的普及。目前，洛阳有300多所幼儿园和近百所小学开展有围棋课和围棋社团课，培养了一批“全国围棋特色学校”“陈毅爱心围棋教室”“围棋进校园示范学校”，学棋儿童3万多人，每年全市举办4次围棋段级位赛，每次参赛人数超过2千人。此外，洛阳有3所高校设有围棋社团，洛阳师范学院还在去年被批准为首批全国围棋师资培训试点单位。全市各类围棋培训机构有50多家100多教学点，业余围棋爱好者达10万人。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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