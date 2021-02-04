被《人民日报》关注的这名志愿军烈士，是咱洛阳人

今天(28日)早上，人民日报微信公众号发布《转扩！帮烈士寻亲，送英雄回家！》消息，为志愿军烈士寻亲。

今天(28日)早上，人民日报微信公众号发布《转扩！帮烈士寻亲，送英雄回家！》消息，为志愿军烈士寻亲。

今年9月2日，中韩双方将交接第八批在韩中国人民志愿军烈士遗骸。从2014年起，我国已迎回七批在韩中国人民志愿军烈士遗骸，确认烈士的具体身份，帮助烈士找到亲人和家乡，是大家共同的心愿。退役军人事务部联合人民日报新媒体等，共同发起#送英雄回家#网络行动，公布25枚与烈士遗骸同时发现的印章，向全社会征集线索，为烈士寻找亲人。

马世贤烈士的烈士证

洛报融媒记者注意到，在25枚与烈士遗骸同时发现的印章中，有烈士姓名“马世贤”，河南孟津人，1927年生，1951年4月牺牲等信息。

2020年9月，@央视新闻官方微博消息，第七批在韩志愿军烈士遗骸归国，在烈士的遗物中发现三枚印章，分别是马世贤、林水实、丁祖喜。@央视新闻官方微博呼吁网友帮烈士寻亲。

当时，洛报融媒记者查询中华英烈网得知，马世贤烈士，男，生于1927年，籍贯河南省洛阳市孟津县(现为孟津区，下同)，生前部队：志愿军二○○师五七○团，生前职务：班长，立功情况：三等功一次，1951年4月在朝鲜战场牺牲，安葬地点不详。