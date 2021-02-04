洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市教育局：开学不得要求家长出具疫苗接种证明
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.28 10:35

　　洛报融媒记者28日获悉，洛阳市教育局已发布通知：洛阳市各级各类学校不得把学生和家长是否注射疫苗，作为能否返校的条件，开学不得要求家长出具疫苗接种证明。

　　洛阳市教育局有关负责人介绍，8月27日，教育部召开新闻发布会，介绍2021年秋季学期开学疫情防控工作有关情况。会议指出，有个别地方把学生是否注射疫苗，甚至把家长是否注射疫苗，作为能否返校的条件。教育部对这种情况发出明确通知，要坚决叫停。教育部同时要求，各地和学校要切实加强返校前人员健康监测，精确掌握师生返校前连续14天健康状况和行程轨迹，中高风险地区学校暂缓开学，有中高风险地区旅居史的师生暂缓返校，境外师生未接到学校通知一律不返校。要求高校师生员工严格开展核酸检测，开学入校时需持48小时内核酸检测阴性证明，返校途中做好个人防护措施，入校后再做必要的核酸检测。

　　该负责人表示，洛阳市各级各类学校将严格按照教育部要求，不得在学生入学时要求学生提供疫苗接种证明，不得将学生是否接种疫苗作为能否返校条件。同时提醒广大家长要积极配合学校和社区医院，做好12-17岁学生新冠疫苗接种工作，尽快构筑免疫屏障，实现平安开学、开学平安。

　　就公众关心的秋季开学时间问题，该负责人表示，按照河南省新冠肺炎疫情防控指挥部教育系统工作专班办公室通知要求，洛阳已研究制定了开学时间安排，待省教育厅批准后将第一时间对外公布。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 陈钢）
[ 责任编辑：苑曼琳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老人视力减弱 竟是眼睛里偷偷长出一块肉
  • ·脑梗老人的康复秘诀：在康复科“做家务” 回家...
  • ·扁桃体总发炎要切除吗？医生：遇到这些情况...
    		•
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
        常去咖啡馆的人会发现，有一种叫“醪糟咖啡”的网红咖啡如今很受欢迎。
  • ·银耳雪梨汤 养颜又保健
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 无热血，不青春！洛阳女兵应征体检正...
  • 洛阳市实验小学课后服务费用3300元合...
  • 2021阳光助学活动助学金发放仪式举行 ...
  • 洛阳凌波大桥伸缩缝正在改造 计划9月完工
  • “东方红”大轮拖产销两旺
  • 汝阳县花庄村：蜜甜无花果 助力乡村振兴
  • 大学新生入学季，可以用录取通知书购...
  • “十四五”期间，洛阳将建成多个历史...
  • 想当女兵需要满足哪些条件？女青年们...
  • 江凌主持召开市委财经委员会第一次会议
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    揭秘全省首个标准自行...
    “洛阳造”新型房车产...
    瀍河区：编制产销供需...
    成员平均年龄70岁 洛阳...
    精彩热帖

    丰收在望

    看那早晨的天空

    新鲜辣椒

    隋唐园拾零
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605