洛阳市教育局：开学不得要求家长出具疫苗接种证明

洛报融媒记者28日获悉，洛阳市教育局已发布通知：洛阳市各级各类学校不得把学生和家长是否注射疫苗，作为能否返校的条件，开学不得要求家长出具疫苗接种证明。

洛报融媒记者28日获悉，洛阳市教育局已发布通知：洛阳市各级各类学校不得把学生和家长是否注射疫苗，作为能否返校的条件，开学不得要求家长出具疫苗接种证明。

洛阳市教育局有关负责人介绍，8月27日，教育部召开新闻发布会，介绍2021年秋季学期开学疫情防控工作有关情况。会议指出，有个别地方把学生是否注射疫苗，甚至把家长是否注射疫苗，作为能否返校的条件。教育部对这种情况发出明确通知，要坚决叫停。教育部同时要求，各地和学校要切实加强返校前人员健康监测，精确掌握师生返校前连续14天健康状况和行程轨迹，中高风险地区学校暂缓开学，有中高风险地区旅居史的师生暂缓返校，境外师生未接到学校通知一律不返校。要求高校师生员工严格开展核酸检测，开学入校时需持48小时内核酸检测阴性证明，返校途中做好个人防护措施，入校后再做必要的核酸检测。

该负责人表示，洛阳市各级各类学校将严格按照教育部要求，不得在学生入学时要求学生提供疫苗接种证明，不得将学生是否接种疫苗作为能否返校条件。同时提醒广大家长要积极配合学校和社区医院，做好12-17岁学生新冠疫苗接种工作，尽快构筑免疫屏障，实现平安开学、开学平安。

就公众关心的秋季开学时间问题，该负责人表示，按照河南省新冠肺炎疫情防控指挥部教育系统工作专班办公室通知要求，洛阳已研究制定了开学时间安排，待省教育厅批准后将第一时间对外公布。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 陈钢）