【河洛党史故事】“麦大夫”刘应祥

刘应祥，全国闻名的小麦专家、全国劳动模范，曾在今偃师区岳滩镇岳滩村任党支部书记。早在20世纪50年代，刘应祥就投身于小麦高产栽培技术研究。

刘应祥，全国闻名的小麦专家、全国劳动模范，曾在今偃师区岳滩镇岳滩村任党支部书记。早在20世纪50年代，刘应祥就投身于小麦高产栽培技术研究。

1953年麦收前，偃师召开小麦良种评选会议。会议期间，刘应祥惊讶地发现试验田里良种“碧蚂一号”的麦穗竟然比村里的麦穗长了一半。当年秋季，刘应祥就在本地推广种植这一新品种，3年后当地小麦每亩产量增加了250多斤。

1958年，刘应祥在村里成立了农业科研室，开辟育种田、试验田、丰产田，不断总结栽种、管理小麦的经验。

为了提高产量，刘应祥处处留心，有时蹲在麦田里观察麦苗，一蹲就是个把小时。有人说他是“麦大夫”，麦苗饥了、渴了他都知道。

在刘应祥的带领下，岳滩村农民把传统的小麦生产经验同现代科学技术相结合，选用良种、精耕细作、合理密植、科学管理，使当地的小麦产量稳步增加。20世纪50年代末，岳滩村平均每亩单产400多斤，60年代超600斤，70年代超800斤。

1978年3月，刘应祥参加了在北京召开的全国科学大会。他总结的小麦高产、稳产、低成本综合栽培技术获得全国科学大会奖。

一步步探索，一步步实践，岳滩村成为全国小麦大面积高产的旗帜，刘应祥也成为全国农业战线著名劳动模范，“岳滩小麦”一时名震全国。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）