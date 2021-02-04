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记者跑腿：申领、补换、激活社保卡，洛阳有400多个银行经办网点可就近办理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.28 09:10

　　读者提问

　　近日，多名网友通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询社保卡补办的相关问题，如：补办社保卡能否使用临时身份证？丢失的社保卡是洛阳银行的，补发的新卡是工商银行的，会不会影响养老金发放？补卡后又找到丢失的社保卡，原卡还能用吗？记者日前从市人力资源社会保障电子政务中心了解到，全市共有400多个社保卡合作银行经办服务网点，方便市民就近申领、补换、激活社保卡；线下补办经过审核，现场即可领取新卡。

　　跑腿经历

　　日前，带着大家的问题，记者采访了市人力资源社会保障电子政务中心主任王楠。

　　王楠介绍，市民可通过线上、线下两种途径补办社保卡，成功补办后，原卡就作废了。

　　一、线上申请补办，有3种方式

　　1.申请人通过“洛阳人社”微信公众号的“业务办理”模块，点击进入“社保卡服务大厅”按操作提示自助办理。

　　2.申请人通过支付宝搜索“河南社会保障卡生活号”，点击“社保卡服务”挂失补卡模块，按操作提示自助办理。

　　3.申请人通过河南政务服务网或“河南人社”App，按操作提示自助办理。

　　线上成功申请后，一般情况下，申请人在10个工作日内能收到新的社保卡。申请人可按照随卡邮寄的社保卡启用操作指南进行社保卡启用和金融账户激活，也可到就近的社保卡合作银行经办服务网点启用社保卡、激活账户，新卡即可正常使用。

　　二、线下补办

　　申请人持身份证，前往就近的社保卡合作银行经办服务网点申请办理即可。如果身份证丢失，可用临时身份证办理。

　　如果申请人不满16周岁，需要由其第一监护人代为补办，并提交申请人身份证或户口簿原件、出生医学证明，以及第一监护人的身份证原件。

　　申请人通过现场审核，即可领取社保卡。

　　社保卡合作银行经办服务网点，可通过“洛阳人社”微信公众号“综合查询”模块，进入“服务网点”进行查询。

　　王楠说，全市共有400多个社保卡合作银行经办服务网点，方便市民就近申领、补换、激活社保卡。社保卡可跨行补办，不影响账户的正常使用。（记者 仝景菁 通讯员 李帆）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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