洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

出门带好伞！洛阳今天阴天有中雨 明天阴天有大雨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.28 09:02

　　一轮强降水刚过去不久，眼下，又一轮降水过程正在全国进行，河南也迎来40天内的第三场强降水。不少人有疑问，今年气候背景是否异常？我国长江以北的雨水为何这么多？

　　“今年我国长江以北雨水确实多了，但是从空间尺度和时间尺度来考虑，气候不是很异常，以往也发生过。”昨日，市气象台相关负责人解释。

　　近日，国家气候中心正研高工顾薇在接受中新网专访时表示，入夏以来，截至8月24日，除东北东部和华北西部以外，我国东部长江以北大部分地区降水较常年同期偏多，和“拉尼娜”事件有关。

　　“热带中东太平洋在2020年8月至今年3月发生了一次‘拉尼娜’事件，今年夏季华北降水偏多、雨季偏长与这次‘拉尼娜’事件有一定的关系。”顾薇介绍，研究表明“拉尼娜”事件会通过对印度洋海温及大气的滞后影响，使得夏季西北太平洋副热带高压位置偏北、东亚夏季风偏强，引导更多水汽输送到我国北方地区，造成华北地区降水偏多、雨季开始偏早、雨季偏长。

　　昨天，河南省气象局发布重要天气报告：昨天至31日，副热带高压及其边缘的雨带继续缓慢北抬，受西南暖湿气流和切变线影响，降水在北抬过程中呈加强趋势，我省西部、中北部将有大到暴雨，并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气。

　　今天至明天，黄河以北大部和三门峡、洛阳、南阳、平顶山、郑州、许昌、开封等地有大到暴雨，强降水主要集中在28日夜里；30日至31日，黄河以北大部和商丘、开封、郑州、许昌、平顶山及三门峡、洛阳、南阳、周口四地北部等地有大到暴雨，强降水主要集中在30日夜里。

　　河南省气象局提醒，需关注持续降水引发的地质灾害、城市内涝、农田渍涝等灾害，做好后期农田病虫害监测防治工作；同时要趋利避害并举、科学调度水资源，做好水库蓄水工作。

　　洛阳市气象台预计：今天我市阴天有中雨，偏东风2级到3级，气温16℃到25℃；明天阴天有大雨，部分地区有暴雨，局部地区有大暴雨，东北风2级到3级，气温18℃到23℃。（记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老人视力减弱 竟是眼睛里偷偷长出一块肉
  • ·脑梗老人的康复秘诀：在康复科“做家务” 回家...
  • ·扁桃体总发炎要切除吗？医生：遇到这些情况...
    		•
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
        常去咖啡馆的人会发现，有一种叫“醪糟咖啡”的网红咖啡如今很受欢迎。
  • ·银耳雪梨汤 养颜又保健
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 无热血，不青春！洛阳女兵应征体检正...
  • 洛阳市实验小学课后服务费用3300元合...
  • 2021阳光助学活动助学金发放仪式举行 ...
  • 洛阳凌波大桥伸缩缝正在改造 计划9月完工
  • “东方红”大轮拖产销两旺
  • 汝阳县花庄村：蜜甜无花果 助力乡村振兴
  • 大学新生入学季，可以用录取通知书购...
  • “十四五”期间，洛阳将建成多个历史...
  • 想当女兵需要满足哪些条件？女青年们...
  • 江凌主持召开市委财经委员会第一次会议
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    揭秘全省首个标准自行...
    “洛阳造”新型房车产...
    瀍河区：编制产销供需...
    成员平均年龄70岁 洛阳...
    精彩热帖

    丰收在望

    看那早晨的天空

    新鲜辣椒

    隋唐园拾零
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605