出门带好伞！洛阳今天阴天有中雨 明天阴天有大雨

今天我市阴天有中雨，偏东风2级到3级，气温16℃到25℃。

一轮强降水刚过去不久，眼下，又一轮降水过程正在全国进行，河南也迎来40天内的第三场强降水。不少人有疑问，今年气候背景是否异常？我国长江以北的雨水为何这么多？

“今年我国长江以北雨水确实多了，但是从空间尺度和时间尺度来考虑，气候不是很异常，以往也发生过。”昨日，市气象台相关负责人解释。

近日，国家气候中心正研高工顾薇在接受中新网专访时表示，入夏以来，截至8月24日，除东北东部和华北西部以外，我国东部长江以北大部分地区降水较常年同期偏多，和“拉尼娜”事件有关。

“热带中东太平洋在2020年8月至今年3月发生了一次‘拉尼娜’事件，今年夏季华北降水偏多、雨季偏长与这次‘拉尼娜’事件有一定的关系。”顾薇介绍，研究表明“拉尼娜”事件会通过对印度洋海温及大气的滞后影响，使得夏季西北太平洋副热带高压位置偏北、东亚夏季风偏强，引导更多水汽输送到我国北方地区，造成华北地区降水偏多、雨季开始偏早、雨季偏长。

昨天，河南省气象局发布重要天气报告：昨天至31日，副热带高压及其边缘的雨带继续缓慢北抬，受西南暖湿气流和切变线影响，降水在北抬过程中呈加强趋势，我省西部、中北部将有大到暴雨，并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气。

今天至明天，黄河以北大部和三门峡、洛阳、南阳、平顶山、郑州、许昌、开封等地有大到暴雨，强降水主要集中在28日夜里；30日至31日，黄河以北大部和商丘、开封、郑州、许昌、平顶山及三门峡、洛阳、南阳、周口四地北部等地有大到暴雨，强降水主要集中在30日夜里。

河南省气象局提醒，需关注持续降水引发的地质灾害、城市内涝、农田渍涝等灾害，做好后期农田病虫害监测防治工作；同时要趋利避害并举、科学调度水资源，做好水库蓄水工作。

洛阳市气象台预计：今天我市阴天有中雨，偏东风2级到3级，气温16℃到25℃；明天阴天有大雨，部分地区有暴雨，局部地区有大暴雨，东北风2级到3级，气温18℃到23℃。（记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博）