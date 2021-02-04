即日起，洛阳符合条件的贫困大学新生可申请补助

昨日，记者从市教育局学生资助管理中心获悉，2021年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划启动，我市有需求且符合条件的大学新生，可申请补助。

昨日，记者从市教育局学生资助管理中心获悉，2021年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划启动，我市有需求且符合条件的大学新生，可申请补助。

补助标准

市教育局学生资助管理中心相关负责人介绍，该项目资金用于资助普通高校家庭经济困难新生从家庭所在地到被录取院校之间的交通费、入学后短期生活费，实行一次性补助。

其中，省内院校录取的大学新生，补助标准为每人500元；省外院校录取的大学新生，补助标准为每人1000元。

申请对象

符合以下要求的大学新生，均可申请该项补助。

普通高中、中职学校应届毕业生中，通过高考、高职单招考入全日制普通高等院校(含高职)的家庭经济困难新生(含五年一贯制升段新生)。

家庭经济困难学生主要包括脱贫(继续享受政策)家庭学生、脱贫不稳定(风险未消除)家庭学生、边缘易致贫(风险未消除)家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困供养学生；烈士子女、孤残学生、残疾人子女；因突发事件等其他原因，导致家庭经济困难的学生。

申请时间

自即日起至9月5日。

申请流程

符合相关要求的普通高中、中职学校应届毕业生，均可向毕业学校以书面形式提出申请。

以往已提交家庭经济困难相关资料并通过认定的学生，可直接如实填写滋蕙计划学生申请表，并携带大学录取通知书原件、复印件进行审核；此前未申请家庭经济困难认证定的学生，还须提交相应的家庭经济困难证明材料进行审核。

相关资料由学校初审确认后，上报至相关县区或市级学生资助管理部门。

补助发放

学生资助管理部门收到申请后，将严格按照公开、公平、公正的原则，对申请学生资格、条件进行评审，经评审通过的学生名单将进行为期不少于5天的公示。

经公示无异议后，学生资助管理部门将在10个工作日内，按规定的资助标准，将资助款发放至受助对象本人的银行储蓄卡中。（首席记者 焦琳 通讯员 王小兵）