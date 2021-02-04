激活市场主体潜能 不断开创发展新局面

26日，市人大常委会主任吴中阳到联系分包的重点企业走访调研。

26日，市人大常委会主任吴中阳到联系分包的重点企业走访调研。

吴中阳一行先后来到中铝洛阳铜业有限公司、中钢洛耐科技股份有限公司，主持召开座谈会，听取企业生产经营情况汇报，了解企业生产经营困难，现场协调解决问题，并鼓励企业坚持改革创新，埋头苦干实干，为洛阳经济社会发展作出更大贡献。

吴中阳指出，服务企业就是服务全市工作大局。各有关部门要扎实开展“万人助万企”活动，牢固树立“项目为王”鲜明导向，做精做细企业服务，完善落实惠企政策，协调解决好企业面临的问题。要以更大力度深化“放管服效”改革，改革阻碍发展的体制机制、增强市场配置创新资源要素的能力，充分激活市场主体潜能，推进企业转型发展高质量发展。

吴中阳强调，企业要把改革创新摆在重要战略位置，紧盯行业前沿谋划自身发展新路径，坚持创新引领，不断提升市场竞争力，形成追赶超越新优势。要强化底线思维，始终紧绷疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，坚持生产经营、疫情防控两手抓、两手硬。要正确认识、准确把握疫情带来的机遇和挑战，及早寻求后疫情时代各类冲击的应对之策，使企业在复杂的国内国际环境和激烈的市场竞争中立于不败之地。要落实以人民为中心理念，引入激励机制，调动员工积极性，关心困难职工生活，实现企业良性发展。(记者 郭飞飞 通讯员 曹国丽)