洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

激活市场主体潜能 不断开创发展新局面
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.28 08:53

　　26日，市人大常委会主任吴中阳到联系分包的重点企业走访调研。

　　吴中阳一行先后来到中铝洛阳铜业有限公司、中钢洛耐科技股份有限公司，主持召开座谈会，听取企业生产经营情况汇报，了解企业生产经营困难，现场协调解决问题，并鼓励企业坚持改革创新，埋头苦干实干，为洛阳经济社会发展作出更大贡献。

　　吴中阳指出，服务企业就是服务全市工作大局。各有关部门要扎实开展“万人助万企”活动，牢固树立“项目为王”鲜明导向，做精做细企业服务，完善落实惠企政策，协调解决好企业面临的问题。要以更大力度深化“放管服效”改革，改革阻碍发展的体制机制、增强市场配置创新资源要素的能力，充分激活市场主体潜能，推进企业转型发展高质量发展。

　　吴中阳强调，企业要把改革创新摆在重要战略位置，紧盯行业前沿谋划自身发展新路径，坚持创新引领，不断提升市场竞争力，形成追赶超越新优势。要强化底线思维，始终紧绷疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，坚持生产经营、疫情防控两手抓、两手硬。要正确认识、准确把握疫情带来的机遇和挑战，及早寻求后疫情时代各类冲击的应对之策，使企业在复杂的国内国际环境和激烈的市场竞争中立于不败之地。要落实以人民为中心理念，引入激励机制，调动员工积极性，关心困难职工生活，实现企业良性发展。(记者 郭飞飞 通讯员 曹国丽)
[ 责任编辑：苑曼琳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老人视力减弱 竟是眼睛里偷偷长出一块肉
  • ·脑梗老人的康复秘诀：在康复科“做家务” 回家...
  • ·扁桃体总发炎要切除吗？医生：遇到这些情况...
    		•
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
        常去咖啡馆的人会发现，有一种叫“醪糟咖啡”的网红咖啡如今很受欢迎。
  • ·银耳雪梨汤 养颜又保健
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 无热血，不青春！洛阳女兵应征体检正...
  • 洛阳市实验小学课后服务费用3300元合...
  • 2021阳光助学活动助学金发放仪式举行 ...
  • 洛阳凌波大桥伸缩缝正在改造 计划9月完工
  • “东方红”大轮拖产销两旺
  • 汝阳县花庄村：蜜甜无花果 助力乡村振兴
  • 大学新生入学季，可以用录取通知书购...
  • “十四五”期间，洛阳将建成多个历史...
  • 想当女兵需要满足哪些条件？女青年们...
  • 江凌主持召开市委财经委员会第一次会议
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    揭秘全省首个标准自行...
    “洛阳造”新型房车产...
    瀍河区：编制产销供需...
    成员平均年龄70岁 洛阳...
    精彩热帖

    丰收在望

    看那早晨的天空

    新鲜辣椒

    隋唐园拾零
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605