市政府第九十一次常务会议要求：紧盯目标拉高标杆推动经济高质量发展 厚植创业创新沃土打造青年友好型城市

昨日上午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开市政府第九十一次常务会议，学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾等工作重要指示和李克强总理在河南考察时的讲话精神，研究国有资本投资运营公司改革、高校毕业生就业创业等工作。

昨日上午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开市政府第九十一次常务会议，学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾等工作重要指示和李克强总理在河南考察时的讲话精神，研究国有资本投资运营公司改革、高校毕业生就业创业等工作。

会议强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示和李克强总理考察讲话精神，切实扛牢政治责任，筑牢为民服务理念，坚持目标不变、任务不减、标准不降，立足当前抓重建、着眼长远补短板、抢抓机遇谋项目，加强向上汇报对接，强化对下服务指导，统筹抓好秋粮田间管理、受灾企业帮扶、“韧性城市”建设、争取重点项目“进盘子”等工作，加快恢复生产，坚决完成任务，争取更大发展。

会议学习了《排污许可管理条例》，强调要深入践行习近平生态文明思想，强化“企业主体、部门监管、属地执法”无缝衔接的排污许可责任体系，严格监管执法，规范检查制度，强化宣传引导，增强企业自觉，形成部门“依证监管”、企业“依证排污”的良性工作格局。

会议研究了国宏集团深化国有资本投资运营公司改革工作，强调要对标对表习近平总书记“坚定不移把国企做强做优做大”要求，认清存在问题，找准切口路径，坚持放活管好、保值增值、多作贡献，以放权促进充分发展、以监管防止突破底线，规范有序推进国资国企改革，推动国有资本高质量发展。

会议研究了促进2021年高校毕业生就业创业工作，强调要聚焦人岗相适、人尽其才，把促进高校毕业生就业创业与洛阳战略发展相统一、与“万人助万企”“三个一批”活动相结合、与发展特色产业相统筹，科学分析就业形势，完善公共服务体系，拓宽渠道搭建平台，精准施策精细服务，厚植创业创新沃土，赋能青年成就梦想，加快建设青年友好型城市。

会议还研究了二里头遗址考古及相关工作，强调要坚定文化自信，加大二里头等夏代重要遗址的考古发掘力度，持续深入、系统、全面开展夏文化研究，形成更多更有价值的研究成果，打造华夏历史文明保护传承创新品牌。(记者 李三旺 李冰)