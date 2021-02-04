洛阳市灾后重建工作有序推进

记者从市防汛抗旱指挥部获悉，截至27日12时，暴雨洪涝灾害已造成洛阳621352人受灾，倒塌损坏民房13899间，目前，评估损毁房8670户，对评估后符合安全居住条件的505046户已安排群众返家。我市集中安置点和安置点群众前期都已全部清零，灾后重建各项工作有序推进。

记者从市防汛抗旱指挥部获悉，截至27日12时，暴雨洪涝灾害已造成洛阳621352人受灾，倒塌损坏民房13899间，目前，评估损毁房8670户，对评估后符合安全居住条件的505046户已安排群众返家。我市集中安置点和安置点群众前期都已全部清零，灾后重建各项工作有序推进。

截至目前，全市农作物受灾面积516597.45亩，直接经济损失265419.86万元，现在已修复水毁农田面积4.3769万亩，排除积水农田面积28.74万亩。在消杀防疫方面，各地死亡畜禽全部得到无害化处理，已消毒畜禽养殖场9628场次，消毒面积9546111平方米，猪、羊、牛养殖场补栏增养已基本恢复到灾前水平。

在水库、河道方面，全市共统计损毁水利工程975处，其中涉及安全度汛的水毁工程75处，目前已修复73处，伊川河堤和瀍河区邙山渠暗管目前在确保安全的情况下采用防汛措施进行维护，具体修复需要等到汛期过后重新设计施工；不涉及安全度汛的900处工程，已修复809处。164座中型以上淤地坝、39座蓄水淤地坝已全部排空。据统计，此次洪涝灾害造成农村公路断行11处，冲毁路肩、边坡40390立方米，目前已经修复39748立方米；冲毁路面395410平方米，已经修复391960平方米；累计塌方3985处652453立方米，已经修复3966处651960立方米；损毁涵洞365个，已经修复316个；损毁桥梁92座，已修复41座。

根据气象预报，28日、29日，我市将迎来强降雨天气。27日，市防汛办组织水利、气象、自然资源等部门，安排部署了应对新一轮降雨的防范措施，要求各地各部门及时发布预警信息、精准指挥调度、严守重点区域、备足应急救援力量、强化值班看守，确保安全度汛。(洛报融媒记者 王雨)