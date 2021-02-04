洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市灾后重建工作有序推进
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.28 08:48

　　记者从市防汛抗旱指挥部获悉，截至27日12时，暴雨洪涝灾害已造成洛阳621352人受灾，倒塌损坏民房13899间，目前，评估损毁房8670户，对评估后符合安全居住条件的505046户已安排群众返家。我市集中安置点和安置点群众前期都已全部清零，灾后重建各项工作有序推进。

　　截至目前，全市农作物受灾面积516597.45亩，直接经济损失265419.86万元，现在已修复水毁农田面积4.3769万亩，排除积水农田面积28.74万亩。在消杀防疫方面，各地死亡畜禽全部得到无害化处理，已消毒畜禽养殖场9628场次，消毒面积9546111平方米，猪、羊、牛养殖场补栏增养已基本恢复到灾前水平。

　　在水库、河道方面，全市共统计损毁水利工程975处，其中涉及安全度汛的水毁工程75处，目前已修复73处，伊川河堤和瀍河区邙山渠暗管目前在确保安全的情况下采用防汛措施进行维护，具体修复需要等到汛期过后重新设计施工；不涉及安全度汛的900处工程，已修复809处。164座中型以上淤地坝、39座蓄水淤地坝已全部排空。据统计，此次洪涝灾害造成农村公路断行11处，冲毁路肩、边坡40390立方米，目前已经修复39748立方米；冲毁路面395410平方米，已经修复391960平方米；累计塌方3985处652453立方米，已经修复3966处651960立方米；损毁涵洞365个，已经修复316个；损毁桥梁92座，已修复41座。

　　根据气象预报，28日、29日，我市将迎来强降雨天气。27日，市防汛办组织水利、气象、自然资源等部门，安排部署了应对新一轮降雨的防范措施，要求各地各部门及时发布预警信息、精准指挥调度、严守重点区域、备足应急救援力量、强化值班看守，确保安全度汛。(洛报融媒记者 王雨)
[ 责任编辑：苑曼琳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老人视力减弱 竟是眼睛里偷偷长出一块肉
  • ·脑梗老人的康复秘诀：在康复科“做家务” 回家...
  • ·扁桃体总发炎要切除吗？医生：遇到这些情况...
    		•
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
        常去咖啡馆的人会发现，有一种叫“醪糟咖啡”的网红咖啡如今很受欢迎。
  • ·银耳雪梨汤 养颜又保健
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 无热血，不青春！洛阳女兵应征体检正...
  • 洛阳市实验小学课后服务费用3300元合...
  • 2021阳光助学活动助学金发放仪式举行 ...
  • 洛阳凌波大桥伸缩缝正在改造 计划9月完工
  • “东方红”大轮拖产销两旺
  • 汝阳县花庄村：蜜甜无花果 助力乡村振兴
  • 大学新生入学季，可以用录取通知书购...
  • “十四五”期间，洛阳将建成多个历史...
  • 想当女兵需要满足哪些条件？女青年们...
  • 江凌主持召开市委财经委员会第一次会议
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    揭秘全省首个标准自行...
    “洛阳造”新型房车产...
    瀍河区：编制产销供需...
    成员平均年龄70岁 洛阳...
    精彩热帖

    丰收在望

    看那早晨的天空

    新鲜辣椒

    隋唐园拾零
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605