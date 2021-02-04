洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.28 09:02

徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议
以高质量发展做大经济蛋糕促进共同富裕
用穿透式方式狠抓落实完成全年目标任务

　　昨日上午，市委副书记、代市长、市政府党组书记徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神和近期省、市重要会议精神，研究部署政府系统贯彻落实意见。

　　会议传达贯彻了习近平总书记在中央财经委员会第十次会议上的重要讲话精神，强调要完整准确全面贯彻新发展理念，做大经济“蛋糕”，注重分配调节，在高质量发展中促进共同富裕。要加快乡村振兴，走好共建共享、生态优先、开放创新之路，推进城乡、区域协调发展。要躬身入局当好“店小二”，有序放权、依法管理、精心服务，保护市场主体，激发创业活力，提高就业质量。要加强收入分配等政策调节和机制完善，强化基础性、普惠性、兜底性民生保障，提高公共服务均等化水平。要坚持底线思维，增强系统观念，统筹做好各类风险防范化解工作。

　　会议传达贯彻了习近平总书记在河北承德考察时的重要讲话精神，强调要深入践行习近平生态文明思想，落实最严格生态保护决定，不折不扣推动中央环保督察反馈问题整改，坚决守牢生态底线。要创新思路做活文旅文章，坚持保护为主，探索多业态多形式利用，扩大文化国际影响力。

　　要突出特色，务求实效，推动“乡贤创业+乡情引才”，走好差异化乡村振兴之路。要全方位构建养老服务体系，推动养老机构建设与老旧小区改造、新建小区开发等有机结合，提高养老服务质量。

　　会议传达落实了省委十届十三次全会精神，强调要强化结果导向，加强统筹协调、落实“硬核”措施，不折不扣完成全年目标任务。要向改革要出路、向开放要动力，细化改革举措，优化资源配置，释放发展活力。要聚力兜牢“三保”底线，压减非急需、非刚性支出，把有限财政资金用在刀刃上。

　　会议研究落实了全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神，强调要始终坚持“严”的主基调，坚持“三个区分开来”，用好监督执纪“四种形态”，构建全面立体、科学合理的考核激励体系，以“穿透式”工作方式破解难题，推动洛阳实现更大发展。(记者 李三旺 李冰)
[ 责任编辑：苑曼琳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老人视力减弱 竟是眼睛里偷偷长出一块肉
  • ·脑梗老人的康复秘诀：在康复科“做家务” 回家...
  • ·扁桃体总发炎要切除吗？医生：遇到这些情况...
    		•
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
        常去咖啡馆的人会发现，有一种叫“醪糟咖啡”的网红咖啡如今很受欢迎。
  • ·银耳雪梨汤 养颜又保健
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 无热血，不青春！洛阳女兵应征体检正...
  • 洛阳市实验小学课后服务费用3300元合...
  • 2021阳光助学活动助学金发放仪式举行 ...
  • 洛阳凌波大桥伸缩缝正在改造 计划9月完工
  • “东方红”大轮拖产销两旺
  • 汝阳县花庄村：蜜甜无花果 助力乡村振兴
  • 大学新生入学季，可以用录取通知书购...
  • “十四五”期间，洛阳将建成多个历史...
  • 想当女兵需要满足哪些条件？女青年们...
  • 江凌主持召开市委财经委员会第一次会议
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    揭秘全省首个标准自行...
    “洛阳造”新型房车产...
    瀍河区：编制产销供需...
    成员平均年龄70岁 洛阳...
    精彩热帖

    丰收在望

    看那早晨的天空

    新鲜辣椒

    隋唐园拾零
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605