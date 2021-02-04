昨日上午，市委副书记、代市长、市政府党组书记徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神和近期省、市重要会议精神，研究部署政府系统贯彻落实意见。

徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议

以高质量发展做大经济蛋糕促进共同富裕

用穿透式方式狠抓落实完成全年目标任务

昨日上午，市委副书记、代市长、市政府党组书记徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神和近期省、市重要会议精神，研究部署政府系统贯彻落实意见。

会议传达贯彻了习近平总书记在中央财经委员会第十次会议上的重要讲话精神，强调要完整准确全面贯彻新发展理念，做大经济“蛋糕”，注重分配调节，在高质量发展中促进共同富裕。要加快乡村振兴，走好共建共享、生态优先、开放创新之路，推进城乡、区域协调发展。要躬身入局当好“店小二”，有序放权、依法管理、精心服务，保护市场主体，激发创业活力，提高就业质量。要加强收入分配等政策调节和机制完善，强化基础性、普惠性、兜底性民生保障，提高公共服务均等化水平。要坚持底线思维，增强系统观念，统筹做好各类风险防范化解工作。

会议传达贯彻了习近平总书记在河北承德考察时的重要讲话精神，强调要深入践行习近平生态文明思想，落实最严格生态保护决定，不折不扣推动中央环保督察反馈问题整改，坚决守牢生态底线。要创新思路做活文旅文章，坚持保护为主，探索多业态多形式利用，扩大文化国际影响力。

要突出特色，务求实效，推动“乡贤创业+乡情引才”，走好差异化乡村振兴之路。要全方位构建养老服务体系，推动养老机构建设与老旧小区改造、新建小区开发等有机结合，提高养老服务质量。

会议传达落实了省委十届十三次全会精神，强调要强化结果导向，加强统筹协调、落实“硬核”措施，不折不扣完成全年目标任务。要向改革要出路、向开放要动力，细化改革举措，优化资源配置，释放发展活力。要聚力兜牢“三保”底线，压减非急需、非刚性支出，把有限财政资金用在刀刃上。

会议研究落实了全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神，强调要始终坚持“严”的主基调，坚持“三个区分开来”，用好监督执纪“四种形态”，构建全面立体、科学合理的考核激励体系，以“穿透式”工作方式破解难题，推动洛阳实现更大发展。(记者 李三旺 李冰)