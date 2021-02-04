洛阳20个公交爱心驿站面向社会免费提供休息、饮水等服务

饮水机、空调、宝宝椅……这不是宾馆，而是牡丹广场东一个公交爱心驿站。

饮水机、空调、宝宝椅……这不是宾馆，而是牡丹广场东一个公交爱心驿站。27日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，目前，洛阳市有20个像这样的公交爱心驿站，服务户外劳动者。

“五星级”公交爱心驿站，户外劳动者“温馨的家”

27日上午，记者在牡丹广场东的爱心驿站看到，一个米黄色三角顶的活动板房立在路边绿化带旁，室内除了有饮水机、空调、宝宝椅，还有阅览桌、微波炉、书报架、饮水机等，同时配套有应急药箱、充电充气设备、维修工具等。市公交集团五分公司有关负责人介绍，这个驿站有24平方米，前身是公交调度亭，去年年底经过改造，成了“五星级”爱心驿站。