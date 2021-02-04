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明天起，栾川多个景区恢复开放，“最美逆行者”免门票！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.27 19:27

　　洛报融媒记者27日从洛阳市栾川县文化广电和旅游局获悉，今天，老君山景区已恢复对外开放，并推出年底前对全国所有医护工作者实行免门票政策。明天起，栾川各景区将陆续开园，部分景区面向“最美逆行者”免门票。

资料图片

　　鸡冠洞景区将于8月28日正式恢复对外开放。开放期间，景区将采取“预约、限量、错峰”的游览管理制度，实施实名制网上预约购票，游客朋友们可关注“鸡冠洞微旅游”微信公众号或通过同程、携程、美团、支付宝小程序、享游洛阳小程序办理购票，凭本人身份证或购票二维码入园。同时，自2021年8月28日至2021年12月31日，鸡冠洞景区对在2021河南暴雨灾害期间驰援河南灾区的全国应急救援组织成员、全国医护人员，凭有效证件免溶洞门票。

　　洛阳王府竹海景区将于8月28日有序恢复开放。开园期间，王府竹海景区将严格按照“限量、预约、错峰”要求，实行分时段实名预约游览制度，让大家在安全舒适的环境中游览观光。为致敬“最美逆行者”，景区自2021年8月28日至2021年12月31日对全国医护人员免门票。

　　重渡沟风景区将于8月28日恢复对外开放，开园期间，重渡沟景区将采取“预约、限量、错峰”的游览管理制度，请广大游客按照疫情防控要求，合理安排行程，提前一天在各大网络平台(同程网、携程网、美团网或官方微信公众号)进行实名制预约购票，入园时持本人身份证。

　　栾川竹海野生动物园在严格落实疫情防控工作的前提下，将于8月28日恢复营业，游客可微信搜索“竹海野生动物园”关注微信公众号实名购票，或通过美团、携程、同程等网络平台提前预约购票。营业时间为8:00—18：00(夜游开放时间另行通知)。

　　此外，抱犊寨景区、龙峪湾景区、天河大峡谷景区将于8月28日恢复对外开放。景区开放期间，将采取“预约、限量、错峰”的游览管理制度，请广大游客按照疫情防控要求合理安排旅游行程。游客进入景区需出示身份证、健康码、行程码、疫苗接种记录、实名登记、测量体温，保持1.5米间距，以便查验。（洛报融媒记者 李冰）
[ 责任编辑：潘亮]
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