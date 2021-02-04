明天，可以逛考古博物馆了

刚刚，洛报融媒记者从考古博物馆获悉，该博物馆将于28日起恢复开放。

刚刚，洛报融媒记者从考古博物馆获悉，该博物馆将于28日起恢复开放。 刚刚，洛报融媒记者从考古博物馆获悉，该博物馆将于28日起恢复开放。 开放时间：每周二至周日9:00—17:00，16:30停止入馆，每周一闭馆(国家法定节假日除外)。 预约方式：疫情防控期间，实行网络实名预约参观，每天限额600人。观众可提前关注考古洛阳微信公众号，分时段预约参观。未预约者不得入馆。 参观方式：观众可凭预约码、健康码、行程码入馆参观，参观时须全程佩戴口罩并保持1.5米以上距离。来自中高风险地区、体温异常(体温≥37.3°C)、咳嗽、气促者，谢绝参观。 防疫措施：洛阳考古博物馆暂停人工讲解服务，观众可使用语音导览或在馆内前台租赁智能导览设备自助参观。 更多消息您可以拨打电话(0379)60689089咨询。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇)