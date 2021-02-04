洛阳公积金管理部门出台这些措施，帮助企业和个人灾后重建

近日，河南省发布一系列通知，要求对企业个人灾后重建实施帮扶。
近日，河南省发布一系列通知，要求对企业个人灾后重建实施帮扶。
近日，河南省发布一系列通知，要求对企业个人灾后重建实施帮扶。27日，洛报融媒记者从洛阳市住房公积金管理中心获悉，针对洛阳市受灾情受疫情影响的企业或个人，该中心制定并实施五个方面帮扶措施。
降低缴存比例或缓缴
因洪灾影响缴存住房公积金的企业，可向属地住房公积金管理部门申请降低住房公积金缴存比例，最低可降至5%，期限不超过12个月；
如果企业于9月30日前申请缓缴住房公积金，其缓缴期限不超过12个月。缓缴期间，住房公积金按正常缴存状态认定，不影响企业职工申请住房公积金贷款。
加快住房公积金贷款业务办理
针对受影响的房地产企业，住房公积金各级管理机构和业务合作单位将简化办理程序，优化服务流程；为个别受灾特别严重的企业提供“绿色通道”、优先受理业务和发放贷款等服务。
个人住房公积金转商业贴息贷款业务
此项措施明确要求，开展并加快个人住房公积金转商业贴息贷款业务进度。
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