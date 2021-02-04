点赞！洛阳这些人大代表捐款45万余元助力抗疫

在抗击疫情过程中，各行各业的人们挺身而出、迎难而上，他们或值守卡点，或慷慨解囊，为守护人民群众生命健康，默默奉献。

在抗击疫情过程中，各行各业的人们挺身而出、迎难而上，他们或值守卡点，或慷慨解囊，为守护人民群众生命健康，默默奉献。

在洛阳市涧西区，有这样一群人大代表，他们与社区工作人员一道深入社区展开排查，仔细摸排中高风险地区来洛人员，详细掌握第一手防控信息。目前，全区共召集人大代表123名，他们和203名志愿者成立先锋岗60个、建立人大代表责任区131处，奋战在抗疫一线。