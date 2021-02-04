《新洛阳报》旧址纪念馆（洛阳新闻博物馆）开馆时间公示

《新洛阳报》旧址纪念馆，又名洛阳新闻博物馆、陈谢兵团新闻培训班旧址，位于老城区康乐巷33号院内，于2019年4月9日正式开馆，是洛阳市唯一一家、全省全国为数不多的新闻领域行业类纪念馆。

开馆时间：周一至周五9：00~12:00、14:30~17:30

联系电话：0379—65233660

展馆简介：《新洛阳报》旧址纪念馆，又名洛阳新闻博物馆、陈谢兵团新闻培训班旧址，位于老城区康乐巷33号院内，于2019年4月9日正式开馆，是洛阳市唯一一家、全省全国为数不多的新闻领域行业类纪念馆。该馆共设两个展厅，内容分为“河洛报业初露峥嵘”“古都春晓雏凤清声”“忠诚团结创新担当”三个部分，分别展现洛阳近现代报刊史、《新洛阳报》创刊出版历程和洛阳日报建设新型主流媒体新篇章等，展出有《新洛阳报》(《洛阳日报》的前身)1948年创刊出版期间的报刊、号外、杂志、稿件、证信等珍贵文献和报刊印刷设备,以及在那段峥嵘岁月里，洛报人不畏艰辛、刻苦办报的一个个感人故事。

在解放战争时期，《新洛阳报》旧址纪念馆曾是晋冀鲁豫野战军陈(庚)谢(富治)兵团新闻培训班及《新洛阳报》的主要办公场所，为祖国培养出了解放后第一批具有成熟城市办报经验的120余名优秀新闻人才。他们为新中国党报事业开疆拓土、奋力前行，成为创办《河南日报》《长江日报》《广西日报》《天津日报》《西藏日报》《郑州日报》《开封日报》《陕南日报》及多地新华社分社的领导和骨干力量；有的还转岗到文化、教育、外交等领域，为中国新闻事业及各项事业发展作出重要贡献。

作为我党领导并创建洛阳新闻事业的崭新起点，河南省首家中共地方党委机关报《新洛阳报》的诞生地，一代代新闻人的初心源起地之一，《新洛阳报》旧址纪念馆以传承红色基因、弘扬光荣传统，凝聚红色精神、砥砺初心使命为主旨，成为洛阳市党员干部和学生们深化红色教育、举办红色教育活动的重要场所，中原地区又一闪亮的红色教育新名片。