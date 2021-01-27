想当女兵需要满足哪些条件？女青年们看过来

26日至27日，洛阳市组织开展下半年女兵应征体检工作。征兵体检与普通健康体检有哪些不同？女青年想当兵需要满足哪些条件？洛报融媒记者为您打探。

26日至27日，洛阳市组织开展下半年女兵应征体检工作。征兵体检与普通健康体检有哪些不同？女青年想当兵需要满足哪些条件？洛报融媒记者为您打探。

洛阳市人民政府征兵办公室(以下简称市征兵办)相关负责人介绍，女兵征集审核和体检要求非常严格。洛阳市下半年有近1200名女青年应征，通过征兵系统初步筛查的有200多人。不过，在这一环节，还会对应征女青年的高考成绩进行排名，分数低于标准将会被淘汰。

体检现场

此后，市征兵办将组织初检初审，对应征女青年的身高、体重、视力进行初步筛查。最终，近1200名女青年中有130余通过初检初审进入体检环节。

该负责人介绍，初检初审环节，被淘汰的应征女青年中有70%是因为视力不合格。根据征兵体检标准，任何一眼裸眼视力低于4.5，即不合格。任何一眼裸眼视力低于4.8，需进行矫正视力检查；任何一眼矫正视力低于4.8或矫正度数超过600度，即不合格。此前做过任何类型的晶体植入屈光手术，均不合格。