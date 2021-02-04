“十四五”期间，洛阳将建成多个历史和遗址类博物馆

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：洛阳考古博物馆作为全国首个遗址型考古博物馆，给洛阳增添活力，“十四五”期间，洛阳规划了哪些历史和遗址类博物馆？

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：洛阳考古博物馆作为全国首个遗址型考古博物馆，给洛阳增添不少活力。“十四五”期间，洛阳规划了哪些历史和遗址类博物馆？期待除了汉魏洛阳城博物馆，后续有更多的历史和遗迹类博物馆拔地而起。

洛阳市文物局回复：“十四五”期间，我市将陆续推进并建成隋唐大运河文化博物馆、汉魏洛阳城遗址博物馆、丝绸之路博物馆、万里茶道博物馆、安菩纪念馆、考古博物苑、汝阳博物馆、洛宁县博物馆等历史和遗址类博物馆。

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