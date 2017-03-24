洛阳市实验小学课后服务费用3300元合理吗？教育局回应

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：洛阳市实验小学通济校区课后服务费用3300元合理吗？请教育局查明，将费用明细进行公示。

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：洛阳市实验小学通济校区课后服务费用3300元合理吗？请教育局查明，将费用明细进行公示。

洛阳市教育局回复：为满足广大学生和家长对中小学生课后服务的迫切需求，努力办好人民满意的教育，洛阳市实验小学“属地管理、学校为主、自愿参加、全面发展、公益惠民、事项公开”的原则，提供学校课后服务工作。

根据基本支出情况测算，学校提供“午餐+晚餐”日托就餐模式，收费标准核定为每学期3300元(包括中餐、中餐期间的学习辅导，晚餐、晚餐之前学习辅导的相关人员增加工作量的工资，以及卫生防疫、维修等办公杂支)。根据公益性和非营利性原则，餐费采用“多退少不能补”的模式，如果出现费用紧缺，由学校公用经费补足，确保学生就餐。

学校建立健全“家长自愿申请、班级初审、学校核准、统筹安排”的课后服务工作制度，在充分征求学生、家长意见的基础上，公开透明收费，立足需求，科学合理安排好延时服务管理。

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