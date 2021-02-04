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免费诊断、免费培训、免费指导服务 洛阳服务“三大改造”企业出实招
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.27 17:16

　　27日，洛阳市召开“三大改造”入企诊断推进会，对制造业“三大改造”中的政策解读、入企诊断、政策引导等重点工作任务进行部署。

　　作为“万人助万企”活动的重要内容，实施“三大改造”既是增强企业内生动力、提高核心竞争力的根本路径，也是推动传统优势产业转型升级、加快新旧动能转换的重要抓手。

　　会上，洛阳市工信局解读了近日发布的《洛阳市推进制造业“三大改造”方案》，并邀请洛阳联通、中原智联、省绿色制造联盟、新悦环科、中信重工、清洛基地、赛摩智能洛阳创投等8家系统解决方案服务商围绕改造方案进行宣讲。

　　当前，洛阳市正全面推进更高层次、更大规模的智能化、绿色化、技术“三大改造”。根据规划，“十四五”期间，全市将拿出近10亿元财政资金和30亿元产业基金用于支持“三大改造”，并在后续组织现有系统解决方案服务商开展“入企诊断培训县区行”活动，依照“政府主导、企业主体、市场化运作”模式，对入库企业落实免费诊断、免费培训、免费指导服务等措施，确保改造企业诊断全覆盖。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 王正豪 周宇飞 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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