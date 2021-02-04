交通银行洛阳铁道支行：从容应对突发情况，做好金融服务保障

日前，交通银行洛阳铁道支行面临突发网络故障，积极协调、沉着应对，切实保证了金融服务的平稳畅通。

日前，交通银行洛阳铁道支行面临突发网络故障，积极协调、沉着应对，切实保证了金融服务的平稳畅通。

8月25日下午，交通银行洛阳铁道支行网点周边一建筑物上的网络盒突然起火，导致支行网络中断，无法对外办理业务。故障发生后，支行立即将突发情况上报分行管理部门，同时安抚好现场客户，积极做好后续服务工作。交通银行洛阳分行第一时间启动应急预案，将事件报告有关部门进行处理；同时联系通讯部门，快速搭建无线网络信号联通业务系统，保障对外运营。

时值业务办理高峰，由于网络故障须进行全面排查后才能完全修复，为了不影响客户的正常金融服务需求，铁道支行员工充分利用手机银行及云上交行平台优势，引导客户通过手机银行办理理财到期认购、银行卡挂失、解挂等业务。对于确实有柜面业务需求的客户，经过内部协调，引导至附近的老城支行，顺利完成业务办理。交行的快速应急预案及优质高效的服务，获得了客户的高度赞扬。

当晚，铁道支行全员坚守岗位，在19:00前顺利结束营业。经过相关部门抢修，第二天网络已全面恢复正常运行。

交通银行将继续做好各项工作，以优质高效的金融服务，不断提升每一位客户的服务体验。(解蕾)⑧