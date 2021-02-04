洛阳凌波大桥伸缩缝正在改造 计划9月完工

目前，凌波大桥正在进行中央伸缩缝铺装层改造作业，改造完成后，大桥的使用寿命和行车舒适性将大幅提升。

目前，凌波大桥正在进行中央伸缩缝铺装层改造作业，改造完成后，大桥的使用寿命和行车舒适性将大幅提升。

凌波大桥是洛阳市首座双塔双索面斜拉式大桥，也是丝路大道连接高新区与洛龙区的关键部分，因其大量运用现代科技元素，充满时代气息，又地处洛阳高新技术企业集聚区，所以被赋予“科技之桥”的主题。该桥全长2345米，主桥长1184米，2010年建成通车，上部结构采用最大跨径36米的单箱双室连续梁结构，上下行分离，中部设伸缩缝。