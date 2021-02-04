92岁老人深夜迷路找不到家 民警精确定位将其送回家

日前，洛阳市民翟女士将一封感谢信送到市公安局涧西分局长安路派出所民警田心亮手中，感谢他几天前帮自己迷路的父亲找到家。

日前，洛阳市民翟女士将一封感谢信送到市公安局涧西分局长安路派出所民警田心亮手中，感谢他几天前帮自己迷路的父亲找到家。

翟女士说，他父亲今年92岁，记忆力不太好。16日凌晨，她正在熟睡，突然被一阵敲门声惊醒。打开门后，看到民警带着自己的父亲，一时间愣在了原地。

“当时，我还以为父亲在屋里睡觉，不知道他啥时候出去了。”翟女士说，听完民警介绍事情经过，她才意识到自己太粗心了。

原来，16日凌晨1点多，一名热心市民在洛阳市涧西区景华路与长安路口附近看到一名老人在路上徘徊，看上去很着急，于是报了警。民警到场后，发现老人只知道自己的名字，但说不清家庭住址。随后，民警通过公安系统查询，初步确认老人住在涧西区22号街坊。

“我在导航上一搜，发现这个街坊就在路口附近，拐个弯儿就到了。”今日，田心亮告诉记者，当时他带着老人来到22号街坊，但老人依然说不清具体住址。他发现各单元门口都张贴着水电费信息单，于是便在这些信息单上寻找线索。果不其然，田心亮在一个单元门口的水电费信息单上看到了老人的名字，顺利将老人带回了家。（洛报融媒记者 刘嘉仪 实习生 吉喆 通讯员 魏孝群 戚军锋）