大学新生入学季，可以用录取通知书购买学生票啦

27日，洛报融媒记者从铁路部门获悉，新生入学季到了，铁路部门提醒大学新生，可以用录取通知书购买学生票啦。

27日，洛报融媒记者从铁路部门获悉，新生入学季到了，铁路部门提醒大学新生，可以用录取通知书购买学生票啦。

铁路部门介绍，使用录取通知书购买学生票，常见问题及答复如下：

问：如何用录取通知书购买学生票？

答：可通过铁路12306网站或手机客户端购买学生票，在添加乘车人时将旅客类型选为“学生”即可；也可带着录取通知书和有效身份证件，到火车站的人工售票窗口购票。

购票成功后，凭学校录取通知书和购票时使用的有效身份证件，通过人工通道进站乘车。

问：研究生可以凭录取通知书购买学生票吗？

答：在国家教育主管部门批准有学历教育资格的普通大、专院校(含民办大学、军事院校)的新生，都可以使用录取通知书购买学生票。

问：已经使用录取通知书购买学生票，进站乘车时需要取火车票吗？

答：铁路部门全面实施电子客票后，符合购买学生票条件的旅客，仅需持购票所使用的有效实名制身份证件检票乘车，无需取票。

问：居住地和户籍地址不一致，可以使用录取通知书购买居住地到学校的学生票吗？

答：可以。

问：学校和居住地之间没有直达车怎么办？

答：可以购买居住地与学校之间的联程车票。

问：如果已经购买了全价票，可以持录取通知书在人工售票窗口退取票价差额吗？

答：不可以退差额。可以选择退票后，再重新购买学生票，但是需要按照相关退改规定支付相应退票费。

问：已经使用录取通知书购票，但是学校的开学时间有调整，可以办理退(改)签吗？

答：可以按照规定办理退(改)签，不影响再次购票。网络购票要在网上操作，现场购票要在人工售票窗口操作。退票后再次购票，仍可以享受学生票优惠。

问：学生票可以候补购票吗？

答：可以。

问：学校所在地有多个火车站，买到任意车站都可以吗？

答：可以，只要终到车站在学校所在地即可。

问：录取通知书可以借给他人使用吗？

答：不可以，录取通知书仅限本人使用。(洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴)