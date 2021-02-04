洛阳市人民检察院巡察整改专题会议召开

8月26日，洛阳市检察院召开巡察整改专题会议，对市委巡察反馈意见的整改落实工作进行深入动员、安排部署。市院班子成员、专职检委、中层正副职、各基层院检察长参加会议。市院党组副书记、副检察长樊立兵主持会议。

8月26日，洛阳市检察院召开巡察整改专题会议，对市委巡察反馈意见的整改落实工作进行深入动员、安排部署。市院班子成员、专职检委、中层正副职、各基层院检察长参加会议。市院党组副书记、副检察长樊立兵主持会议。

会上，党组成员、副检察长、市院巡察整改工作领导小组办公室主任谢晓阳宣读了市院巡察整改工作方案，对巡察整改工作进行了部署。

市院党组书记、检察长吴志军就深入开展整改工作提出具体要求。全市检察机关要按照市委第二巡察组的反馈意见和市院党组的部署要求，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉扎扎实实抓好巡察整改工作，确保圆满完成各项整改任务，以优异成绩为“建强副中心、形成增长极”提供坚强有力法治保障。

要提高政治站位，深化思想认识，切实增强整改落实政治自觉。全市两级院干警要深刻认识巡察整改的重大政治意义，把解决问题作为巡察工作的落脚点，以对党绝对忠诚和勇于自我革命的态度，坚决做好巡察整改工作。巡察整改是必须承担的政治责任。全市检察机关一定要树牢“一盘棋”思想，各负其责、一体推进，强化措施、坚决整改。巡察整改是推动转型的重要契机。要真正把巡察整改作为补短板、抓弱项、解难题、强自身的工作动力，把巡察整改成果转化为促进工作提质增效的实际成效，推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。巡察整改是深化全面从严治党的有力武器。要以巡察整改为起点，以反馈意见为鞭策，切实做到敢管敢治不动摇，严管严治不手软，长管长治不放松，把全面从严治党、从严治检不断引向深入。

要突出问题导向，细化工作举措，从严从实抓好整改各项任务。要充分发挥党组领导核心作用。更加注重强化理论武装，扎实开展党史学习教育，把党对检察工作的绝对领导落实到各方面各环节。更加注重服务发展大局，把检察工作放在全市大局中谋划、部署和推进。更加注重党组自身建设，着力提升党内政治生活质量。更加注重抓好意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权、话语权。要统筹推进“四大检察”全面协调充分发展。要强化全面履行检察职责，敢于监督、善于监督、依法监督、规范监督。要强化以人民为中心的发展思想，扎实办好为民实事，切实规范司法行为，不断深化检务公开。要强化全面从严治党、从严治检。要进一步严格落实主体责任，严格落实党风廉政建设责任清单。要进一步强化落实监督责任，规范运用“四种形态”，在严管中体现厚爱。要进一步深入落实中央八项规定精神，紧盯“关键少数”和形式主义、官僚主义、奢靡之风等突出问题。要持续加强干部队伍建设和党组织建设。全面贯彻德才兼备、以德为先、任人唯贤的方针，形成合理的干部梯队。要切实把基层党组织建设成为推进检察工作高质量发展的战斗堡垒，着力推动党建与检察业务的深度融合，形成推动全市检察事业发展的强大动力。

要加强组织领导，强化责任担当，着力推动整改效果常态长效。要切实加强组织领导。市院巡察反馈意见整改落实工作领导小组及办公室，专司整改职责；班子成员要结合分管工作落实整改责任，各责任部门要对照具体整改措施迅速行动，履行好对本条线整改的指导责任；县区院党组要成立巡察整改组织机构，确保问题整改见底清零。要切实狠抓督导问责。用好督察利器，对行动迟缓、整改不力、敷衍整改、虚假整改的，要坚决严肃追责问责，以严明的纪律保障巡察整改工作扎实深入推进。要切实完善长效机制。对巡察反馈的问题，要建章立制，标本兼治。狠抓制度执行，强化系统思维，把整改工作与提升检察履职能力、推动检察工作高质量发展结合起来，不断巩固扩大巡察整改成果。要切实提升整改成效。认认真真改，竭尽全力改，保质保量改，形成具体的可检查、可量化的整改成果，接受社会各界监督，更好地推动服务大局、履职尽责、司法为民、检察管理、队伍建设等各方面工作再上新台阶。（通讯员/刘晗）