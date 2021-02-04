固强补弱提质增效——全市检察机关重点工作推进会召开

8月26日，洛阳市人民检察院召开全市检察机关重点工作推进会，贯彻落实最高检、省院近期有关会议精神，对照年度目标任务，总结工作、梳理问题，研究固强补弱、整体提升的工作措施，安排部署今年后几个月的重点工作。

8月26日，洛阳市人民检察院召开全市检察机关重点工作推进会，贯彻落实最高检、省院近期有关会议精神，对照年度目标任务，总结工作、梳理问题，研究固强补弱、整体提升的工作措施，安排部署今年后几个月的重点工作。

市院党组书记、检察长吴志军出席会议并讲话。市院党组副书记、副检察长樊立兵主持会议。会上，书面通报1月至7月业务分析，基层院检察长围绕业务指标强弱、工作中存在的问题和下步打算，进行了书面交流。

会议强调，要准确把握形势，进一步坚定做好检察工作的信心决心。全市检察机关要清醒认识当前的新形势、新问题、新挑战，增强信心、坚定决心，自我加压、务实奋进，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉攻坚克难、固强补弱，努力推动洛阳检察工作上台阶。

会议指出，要高度重视业务工作，以高质量司法办案担当职责使命。要强化目标引领。各基层院、各条线都要紧盯“全面锻造与副中心城市定位相匹配的检察工作”这个总体目标，对照业务指标数据，找差距、明方向、定措施，科学制定整改办法。要注重分析研判。要注重深度、协同分析，对于业务工作中的重点、难点、堵点，开展具体化、精细化分析，加强协作配合和信息共享。要提升办案质效。要充分发挥业绩考评“指挥棒”作用。要常态化开展案件质量评查，对案件质量问题实行严格的责任追究，倒逼案件质量提升。要坚持能动司法。要切实转变观念，积极主动履职作为，各部门要形成工作合力，践行能动司法检察理念。

会议强调，要狠抓重点任务落实，以点带面推动检察工作全面发展。要深化“两项教育”。要把持续推进党史学习教育与巩固深化第一批教育整顿成果、联动开展第二批教育整顿相结合，始终保持学习提升的积极态度，做到学思践悟、知行合一。要深入推动《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》落实。全面准确把握党中央对新时代法律监督工作的新思想、新观点、新论断，深刻领会每一项部署要求背后的政治考量、战略把握。要抓实基层院建设。要加强帮扶指导，切实履行好协管责任，及时研究解决基层院建设中存在的问题，要强化素能提升，认真组织业务学习，不断增强自我发展能力。要提升执法满意度。要认真落实司法效果评价制度，切实把释法说理融入案件办理全过程；要充分发挥“杨来法”式检察联络员制度，结合“我为群众办实事”，把联络员“六项制度”落实好，把“五员”作用发挥好。

会议要求，要保持良好精神状态，确保顺利实现全年各项目标任务。要提振精气神。各基层检察长、各部门负责人要主动干、亲自干、推动干，调动起干警积极性；要主动学习借鉴外地市的先进经验，在交流中互相启发、共同促进、逐步提升。要强化执行力。结合工作实际，建立完善决策督办、检务督察等工作制度，确保中央和上级决策部署、党组各项工作要求条条落实、件件落地、事事见效。要注重防风险。要强化风险意识，严格落实档案管理、机要保密、机关管理等各方面的纪律规定，为检察事业聚精会神谋发展营造安全稳定的环境。要增强责任感。要严格落实“一岗双责”，自觉接受监督，以高质量检察履职为“建强副中心，形成增长极”作出应有贡献。

市院班子成员、专职检委、中层正副职、各基层院检察长参加会议。（通讯员/刘晗）