洛阳市涧西区南村社区：周到服务暖人心

8月26日下午，在家看电视的洛阳市涧西区南村社区居民南海突然想吃泡面。他刚做完手术，腿脚不利索，不能自己出去买，叫个跑腿服务，因为疫情防控又不能送货上门。这可咋办？

8月26日下午，在家看电视的洛阳市涧西区南村社区居民南海突然想吃泡面。他刚做完手术，腿脚不利索，不能自己出去买，叫个跑腿服务，因为疫情防控又不能送货上门。这可咋办？

南海随即拿起茶几上的南村社区暖心服务卡，拨通了卡上的服务电话：“又要麻烦你们了，帮我买几盒泡面吧，啥口味都行，你们看着买。”“没问题，这就去买，今天有快递到没，我正好一起带过去！”

咚咚咚，半个小时后，敲门声响起。开门一看，来的是南华新村党群服务中心的工作人员南海强和党丽娜，二人分别拿着一个快递和一兜泡面。东西送进门，两名工作人员便匆匆走了，随后，南海通过微信转账，把钱转给了工作人员。

“我们考虑到辖区内一些特殊人群的生活问题，像老人还有孕妇等，出入非常不方便。我们组织了约200名社区工作人员和党员志愿者，专门为他们提供暖心服务。”南村社区党委书记刘子军说，前期社区工作人员对辖区内的4000多户进行全面排查，最后，统计出包含残障人士、孕妇、独居老人、哺乳期妇女等在内的特殊人群约300人，挨个登门送上了暖心服务卡。