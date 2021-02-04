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洛阳召开扫黑除恶专项斗争总结表彰大会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.27 08:47

　　昨日上午，全市扫黑除恶专项斗争总结表彰大会召开，传达市委有关工作要求、宣读表彰先进决定，并为先进集体和个人代表颁奖，总结成绩经验、巩固拓展成果，推动扫黑除恶常态化开展。

　　会议强调，要肯定成绩、总结经验，坚定信心和决心，做到“六个始终坚持”，即始终坚持党的领导、坚持依法严惩、坚持纪法协同、坚持强基固本、坚持严督实导、坚持依靠群众，把扫黑除恶与加强基层组织建设、行业领域整治结合起来，狠抓长效机制建设，持续推进扫黑除恶斗争常态化开展。要健全完善常态化防范整治机制，坚持源头治理、综合治理，巩固夯实基层基础，坚决铲除黑恶势力滋生土壤。要健全完善常态化打击惩处机制，坚持打早打小、露头就打，始终保持对黑恶势力及其“保护伞”的严打高压态势。要健全完善常态化组织领导机制，优化组织机构，建强专业队伍，注重宣传引导，形成工作合力，为扫黑除恶斗争规范有序运行提供坚强组织保障。要健全完善常态化督导考评机制，强化责任落实，坚持精准督导、科学考评，推动扫黑除恶斗争均衡协调、高质高效发展。

　　市领导娄会峰、李保兴、曲海滨、吴志军等参加会议。（记者 申利超 通讯员 张继峰）
[ 责任编辑：席倩倩]
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