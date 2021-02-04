洛阳市第十五届人民代表大会第四次会议以来，市十五届人大代表调离本行政区域13名。

洛阳市第十五届人民代表大会常务委员会公告

第39号

洛阳市第十五届人民代表大会第四次会议以来，市十五届人大代表调离本行政区域13名，即宜阳县选举的刘宛康、陈立新，汝阳县选举的李金迎，洛宁县选举的周东柯，涧西区选举的李亚、胡加彬、刘丕人，西工区选举的赵会生、万里青、庞涛，老城区选举的魏建平，偃师区选举的冯国栋，驻洛解放军选举的甘业元。依照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的有关规定，以上13名市十五届人大代表的代表资格终止。依照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的有关规定，冯国栋的市人大社会建设委员会委员职务相应终止。

截至目前，洛阳市第十五届人民代表大会实有代表462名。

特此公告。

洛阳市人民代表大会常务委员会

2021年8月26日