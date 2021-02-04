未来一周洛阳多阴雨天气 明天到后天有大到暴雨

洛阳今天阴天转多云，偏西风3级左右，气温17℃到27℃。

上一场雨刚刚过去，新的降雨又在路上。昨天，河南省气象服务中心预报，从昨天起，一直到8月末，我省多阴雨天气，局地有暴雨并伴有短时强降水等强对流天气。

昨天，河南省自然资源厅、河南省气象局继续联合发布河南省地质灾害气象预警预报，26日20时至27日20时，我市新安县、孟津区、宜阳县、洛宁县、汝阳县、嵩县、栾川县达到黄色预警级别，发生地质灾害的可能性较大，请注意防范。

昨天下午，洛阳市气象局发布重要天气报告：未来一周我市多阴雨天气，28日(周六)到29日(周日)有大到暴雨。

未来一周副热带高压西伸北抬，受其边缘西南暖湿气流、切变线及地面冷空气共同影响，我市将出现持续阴雨天气，气温较前期有明显下降。

具体预报如下：

今天：阴天转多云，偏西风3级左右，气温17℃到27℃。

28日至29日(周六至周日)：阴天有大雨，栾川、嵩县、汝阳、新安、孟津、伊川、洛宁有暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，气温18℃到22℃。

30日(周一)：阴天有小雨，主城区、偃师、孟津、新安有中雨，气温19℃到23℃。

31日(周二)：阴天有小雨，孟津、新安有中雨，气温19℃到24℃。

9月1日(周三)：阴天有小到中雨，夜里降水逐渐结束，气温18℃到24℃。

关注与建议：

1.加强地质灾害隐患点、河道、水库等的巡查工作，密切关注持续降水可能引发的中小河流洪水、山洪和地质灾害。

2.市政部门需提前做好准备工作，采取必要的排涝措施。

3.降水持续时间长，部分道路、涵洞、地势低洼处会出现积水，请行人及驾车人员注意躲避，注意出行安全。

4.请水利部门做好水库调水、蓄水的相关研判工作。

5.未来一周气温较前期明显下降，请及时增添衣物。

6.汛期天气复杂多变，请及时关注最新预报预警。(记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博)