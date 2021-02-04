【河洛党史故事】“七英雄六烈士”

“七位英雄，六人牺牲，神鬼可泣，天震地惊，保林万亩，千秋传颂”，这是栾川县庙子镇英雄村“七英雄六烈士纪念园”的一段碑文，真实记录了发生在1967年的一段感人故事。

“七位英雄，六人牺牲，神鬼可泣，天震地惊，保林万亩，千秋传颂”，这是栾川县庙子镇英雄村“七英雄六烈士纪念园”的一段碑文，真实记录了发生在1967年的一段感人故事。

英雄村(原草庙湾村)依着霍香山，被包裹在一大片山林之中。1967年1月15日，霍香山突发山火，由于风势强劲，大火迅速蔓延，眼看数万亩山林就要毁于一旦。

此时，民兵张栓、程五斤，教师杨青云，民兵营教导员杨安，民兵营营长马学六，大队会计娄金旺，村民孟麦娥在不同地点发现了火情，他们最先带着灭火工具向山上冲去。虽然当时的救火条件十分有限，只能靠人力一点一点运水救火，但他们丝毫不曾退缩，直面熊熊烈火，坚持守住山林，守护村民的家园。

经过数小时的英勇搏斗，大火一度被扑灭，但很快就复燃了，大家又重返火场。为扑灭大火，先后共有2000多人上山救火。最终，山火扑灭了，山林保住了，最早到山上救火的七位英雄却不见踪影。

原来，在他们七个人重返火场后，风向突变，火借风势，山林很快又变成了一片火海，六条鲜活的生命被吞没在火海之中，只有马学六活了下来，但身受重伤。

为了表彰他们的英雄事迹和不怕牺牲的大无畏精神，同年我省追认张栓、杨安、娄金旺、程五斤、孟麦娥、杨青云六人为烈士。

随后，河南省军区又追认六位烈士以及马学六为“七英雄六烈士”。该村于1983年改名为英雄村，英雄村的名号由此代代传承。

栾川县辖内山岭交叠、植被繁茂，为洛阳南部筑起了一道天然的屏障。守好山林，就是守护洛阳，也是守卫国家。“七英雄六烈士”不怕牺牲、甘于奉献，是后人学习的榜样，也是激励大家前行的力量。（记者 孙小蕊 见习记者 李雅君 通讯员 贾巍丽）