北周再攻洛阳 北齐政权灭亡（透过战争看历史）

北周为了争夺、控制洛阳这一战略要地，实现问鼎中原的野心，多次挑起战端，与北齐展开了大规模的、激烈的洛阳之战。公元564年，北周大举进攻洛阳失败后，并不想就此罢手，十几年后，第二次大举进攻洛阳。

北周为了争夺、控制洛阳这一战略要地，实现问鼎中原的野心，多次挑起战端，与北齐展开了大规模的、激烈的洛阳之战。公元564年，北周大举进攻洛阳失败后，并不想就此罢手，十几年后，第二次大举进攻洛阳。

对峙宜阳 陷入僵局

公元569年秋，北周孔城(今河南伊川境)守将被强盗杀死，北齐乘机占领了孔城。当年九月，北周派兵东进，在宜阳附近修筑了五座城池，与北齐开战。

北周与北齐在宜阳长期对峙不下，双方开始思考破局之策。北周名将韦孝宽说：“宜阳不过一城之地，得与失都不会增加或者减少疆域。两国在那里争来夺去，军队疲惫，时间耗尽。北齐难道没有智士谋臣？如果他们放弃崤山(今河南灵宝一带)以东地区，来攻取汾水以北，那么我们将失掉这些地方。现在应该火速在华谷(今山西稷山西)和长秋(今山西新绛西北)等地修筑新城，防范敌人。”他还根据设想，画上地图并加文字说明，一并送到朝廷。但当时的丞相宇文护以人力不足为由没有采纳。

后来，果然如韦孝宽所料，北齐率兵在汾水以北修筑了华谷、龙门(今山西稷山西)两座城池。北周为解汾水以北之危，无奈调集围攻宜阳的军队前去支援。如此，北周对宜阳的围困解除，但双方的对峙并没有停止。