洛阳：筑牢生态屏障，奏响高质量发展“黄河大合唱”

黄河宁，天下平。习近平总书记指出，黄河流域生态保护和高质量发展是重大国家战略。

黄河宁，天下平。习近平总书记指出，黄河流域生态保护和高质量发展是重大国家战略。

近年，我市牢记嘱托，坚决落实国家战略部署，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，持续推进黄河流域生态保护和高质量发展工作落地落实。目前，整体情况如何？存在哪些问题？26日上午，市人大常委会对我市黄河流域生态保护和高质量发展情况进行专题询问，市人大常委会委员，省、市人大代表围绕相关重点、难点问题进行询问，市政府及水利、林业、财政等部门负责人到会听取意见并回答询问。问答双方实事求是、直面问题，积极回应群众关切。

编制规划纲要，明确11项重点任务

●市人大常委会委员陈亚利：请简要介绍一下我市黄河规划纲要的编制情况。

●市发改委党组书记、主任付涛：市发改委会同有关方面的专家学者，依据国家《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》和《河南省黄河流域生态保护和高质量发展规划》，着手编制起草了规划纲要。初稿形成后，市政府在郑州召开研讨会，邀请各界专家参会研究提出修改意见，确保我市规划符合相关政策要求。

规划纲要分为4个部分，包括规划背景、总体要求、重点任务和规划实施。其中，总体要求从水安全、生态保护修复、污染治理、高质量发展、文化保护传承弘扬、民生福祉等6个方面提出了29项主要指标，确保国家、省明确的目标任务得到细化量化。

规划纲要主要从生态保护和高质量发展两个层面提出了11项重点任务，涵盖生态保护修复、水资源节约集约利用、黄河长治久安、环境污染系统治理、保护传承弘扬黄河文化、保障和改善民生、体制机制改革等重点领域，每项任务都有具体的路径、举措、项目来支撑，确保规划能落地、可实施。

下一步，市发改委将统筹协调各有关部门务实推动规划任务落实，致力打造黄河流域生态保护和高质量发展示范区。

推动6家高污染排放企业退城搬迁

●市人大常委会委员苗慧芳：我市在环保治理和大气污染防治工作中已取得一定成效，但污染物排放量仍较高，请问下步打算如何解决？

●市生态环境局党组书记、局长蒋智涛：我市是传统老工业基地，工业企业数量众多，污染物排放量大。下一步，我们将按照市委、市政府的决策部署，在市人大常委会的监督支持下，突出精准治污、科学治污、依法治污，推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，统筹空气质量改善和碳排放工作，加快推动企业转型升级，努力实现减污降碳协同效应。

在从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设的同时，协同有关部门，持续优化产业布局，推动6家高污染排放企业退城搬迁和主城区煤电机组“基本清零”，推进落后产能淘汰、传统产业集群综合整治。

碳排放与污染物排放具有高度同源性，我市的高污染排放企业基本也都是高碳排放企业。我们将对全市二氧化碳排放量超过2.6万吨当量的企业建立监管台账，对电力、石化、水泥、玻璃等重点行业企业实施碳排放报告、核查制度。按照国家政策要求引导符合条件的企业积极融入全国碳排放权交易市场，以市场化机制倒逼企业实施节能降碳改造。