这些洛阳娃向“清北”出发！快看看学霸们来自哪些学校

昨日，清华大学、北京大学洛阳校友会分别举行欢送新生座谈会。今年，我市共有21名学生考入清华、北大。其中，考上北大11人、考上清华10人。

北大洛阳校友会欢送新生活动

昨日，清华大学、北京大学洛阳校友会分别举行欢送新生座谈会。今年，我市共有21名学生考入清华、北大。其中，考上北大11人、考上清华10人。

昨日上午，北京大学洛阳校友会在孟津一高欢送我市今年考入北大的11名新生。该校友会向新生们赠送了纪念品，并向培养出北大学子的6所高中赠送了锦旗、书籍。

市教育局副局长梁晓丽寄语北大学子“不忘本来，从头再来，开辟未来”。北京大学洛阳校友会会长郭引强祝福学弟学妹们从新的起点出发，取得更大成功；希望他们“懂感恩，知回报”，传承北大精神，建设美丽洛阳。