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洛平：开放发展要有“平台思维”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.27 08:24

　　从跳出洛阳看洛阳，找准比较优势，强化平台思维，在更大范围整合配置资源、开展分工合作，到通过平台更好聚合资源，吸引更多人才扎根洛阳、创造价值、推动发展……最近，在多个会议场合，市委书记江凌频频提及“平台思维”一词，很是耐人寻味。

　　对于“平台”，我们并不陌生。从高校、科研院所，到抖音、今日头条，再到各类会展，都称得上是平台。它们形态、功能千差万别，但都有着聚合人才、技术、资本、信息、数据等资源要素的作用。顾名思义，“平台思维”，其实就是依托各种平台广泛整合发展资源的思维方式，背后体现的是互联、互通、互动的互联网思维，是优势互补、资源共享、合作共赢的开放性思维。

　　时至今日，“开放”早已不是走出国门搞贸易那么简单，而是站位更大格局谋划发展，放眼更大范围配置资源。实现这样的目标，无疑需要“平台思维”的加持。特别是在经济社会发展从“要素驱动”转向“创新驱动”的今天，企业、城市争夺创新资源的背后，归根结底是平台的较量，谁的平台好，谁的平台更宜创新创造，谁的胜算就更大，谁也就能迈向更高水平的开放。

　　有人说，得平台者得天下，这话不无道理。正如华为，持续聚焦平台搭建，从云计算到大数据再到供应链，用一个个服务平台引来产业链上下游企业集聚发展，形成了产业生态体系；再如深圳，把整座城市当作创新平台来打造，为想要创新的人提供最大便利、充分支持，成就了每天都在“批量生产”创新型企业的佳话……可以说，以平台思维聚资源、谋发展，展现的是宏大格局，营造的是创新生态，催生的是发展裂变，实现的是多赢局面。

　　思维一变天地宽。强化平台思维，整合现有好平台，搭建更多新平台，把洛阳打造成一个开放大平台，增强对各种资源要素尤其是人才资源的聚合能力，洛阳发展必将跨上崭新的台阶！（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩]
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