王贵红：“党支部书记弯下腰，村里工作就好干”

初秋时节，伊川县鸣皋镇旧寨村郁郁葱葱。昨日一大早，该村党支部书记、村委会主任王贵红就拿起扫帚，和村里的卫生员一起清扫街道。前不久，王贵红荣获“洛阳市优秀共产党员”称号。
初秋时节，伊川县鸣皋镇旧寨村郁郁葱葱。昨日一大早，该村党支部书记、村委会主任王贵红就拿起扫帚，和村里的卫生员一起清扫街道。前不久，王贵红荣获“洛阳市优秀共产党员”称号。
初秋时节，伊川县鸣皋镇旧寨村郁郁葱葱。昨日一大早，该村党支部书记、村委会主任王贵红就拿起扫帚，和村里的卫生员一起清扫街道。前不久，王贵红荣获“洛阳市优秀共产党员”称号。
王贵红的面包车里一直放着扫帚和铁锨，每天用一个半小时参与村子清洁已成为他的习惯。别人问他为啥要干这活，他说：“党支部书记弯下腰，村里工作就好干。”
2011年，45岁的王贵红当选为村党支部书记时，旧寨村缺少产业，青壮劳力大多外出务工，村子发展缓慢，村民矛盾突出。
为改变原有局面，王贵红上任之初就召开村民大会，立下“村荣、我荣，村耻、我耻，村兴、家兴”的誓言。当着大家的面，他说：“当这个党支部书记，就是想真心实意给村里办点儿事儿。要是大家觉得我不合格，可以指着我的鼻子骂。”
立下“军令状”后，王贵红带领大家先从村容村貌抓起：硬化村道、架设路灯、绿化村庄……件件都办到了村民的心坎儿里。
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