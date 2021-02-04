徐衣显在中央环保督察反馈问题整改工作专题会上强调：践行习近平生态文明思想扛稳扛牢政治责任 对标对表坚决全面彻底改答好生态文明考卷

昨日上午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开专题会议，研究推进中央环保督察反馈问题整改工作，强调要深入践行习近平生态文明思想，聚焦反馈问题，扛牢政治责任，坚持标本兼治，注重“长”“常”结合，坚决全面彻底完成好环保督察问题整改。 昨日上午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开专题会议，研究推进中央环保督察反馈问题整改工作，强调要深入践行习近平生态文明思想，聚焦反馈问题，扛牢政治责任，坚持标本兼治，注重“长”“常”结合，坚决全面彻底完成好环保督察问题整改。 会上，徐衣显认真听取环保督察问题整改工作总体及专项整改情况汇报，要求相关部门和县区把工作往实里抓，把措施往细处做，专案盯办，跟踪问效，全面整改。徐衣显强调，一要对标对表，扛牢责任坚决改。深刻认识中央环保督察“把脉问诊”的政治意义、我市贯彻新发展理念的差距不足以及党中央对生态环境问题的“零容忍”态度，站在讲政治的高度，以最坚决的态度、最严格的标准、最有力的举措、最扎实的作风，不折不扣抓好整改落实。二要聚焦聚力，分类施策精准改。紧盯督察反馈涉洛问题，特别是黄河湿地保护、小水电等重点领域、薄弱环节，坚持严字当头、实字托底，统筹重点整改与普遍治理，兼顾阶段治理与长期治本，结合涉洛个性问题和全省共性问题，制定“四张清单”，确保“四不放过”。市县两级以黄河流域生态保护和高质量发展为牵引，严格对照整改进度要求，加快推进煤电机组淘汰关停、矿山治理修复、黄河湿地种植养殖清退等工作，提升质量、加快进度，专案盯办、跟踪问效，较真碰硬、真改实改，举一反三、见底清零。三要标本兼治，常态长效系统改。坚持“面”上改、“根”上治、“制”上立有机结合，“治”“建”“调”多措并举，强化扬尘等治理管控，加快产业、能源、交通、国土“四大结构”调整，推进国控断面水质提质达标，夯实基层基础，完善长效机制，健全常态监测。四要压实责任，合力攻坚全面改。坚持“党政领导、部门监管、企业主体、公众参与”四方一体联动、上下协同，建立“四单”制度，落实“五铁”要求，运用第三方评估、高科技手段，对账跟进，从严问责，共同守护好洛阳的蓝天净土绿水青山。 王琰君、侯占国参加会议。(记者 李三旺)