洛阳市援郑医疗队队长张娜莉：瞒着母亲到疫情防控一线

昨日，洛阳市援郑医疗队队长张娜莉提起两天前和母亲的对话，内心仍不免愧疚。这次援郑疫情防控，她有意不告诉74岁的母亲。

张娜莉在工作中(图片由受访者提供)

“闺女，你在哪儿呢？”

“妈，啥事，我在医院上班哩！”

“你在哪儿，咋几天也不回家？”

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昨日，洛阳市援郑医疗队队长张娜莉提起两天前和母亲的对话，内心仍不免愧疚。这次援郑疫情防控，她有意不告诉74岁的母亲。

46岁的张娜莉从医20余年来，每当遇到疫情防控任务，她都冲在一线。眼下，她是洛阳市中心医院呼吸与危重症医学科主任，也是洛阳市新冠肺炎防治专家组成员，还担任洛阳市援郑医疗队队长。

“老母亲身体不好，我来郑州的事没告诉她，就是不想让她担心。”张娜莉说，没想到刚到郑州第二天，就接到母亲的电话，只好不断宽慰母亲，“穿着防护服保护可好了！妈你就放心吧”！

可张娜莉刚宽慰完家中老人，转身却成了病房患者的“闺女”。

在张娜莉负责救治的郑州市第六人民医院分流出的非新冠肺炎患者中，有一名年近70岁的老先生是肺结核重症患者。因为疫情隔离，老人长期见不到家属，对自己的病情很悲观，且抗拒后续治疗。张娜莉和医疗队队员发现后，主动劝说老先生配合治疗，大家把老先生当亲人、长辈。

经过两天的劝说，老先生终于放下心理包袱，开始配合治疗，他还唤张娜莉“闺女”。病房里，有了家的温馨。

在支援郑州这段时间，虽然面临高风险，但张娜莉也收获不少感动。22日，一名肺结核重症患者突然咯血，张娜莉和同事为其紧急止血并开展介入手术，最终抢救成功。目前，这名患者已转为轻症。前两天，张娜莉去病房查看时，这名身体依然虚弱的患者勉强坐起身，双手合十向她致谢。“那时候，我和队员们都觉得所有的付出都值得了！”张娜莉激动地说。

“这几天最高兴的事儿，就是不断有危重患者达到转为普通患者的条件。”说到这儿，张娜莉语气轻松了不少。她说，在隔离病区，医护人员与患者像是“亲人”也像“战友”，她希望“一个也别落下”。（记者 王博东 见习记者 谢娜娜 通讯员 高鸽）