老君山景区27日起恢复开放！年底前对全国医护工作者免门票

26日晚，老君山景区微信公众号发布消息称，根据上级主管部门通知精神，在严格落实疫情防控的基础上，老君山景区将于2021年8月27日起正式恢复对外开放。

26日晚，老君山景区微信公众号发布消息称，根据上级主管部门通知精神，在严格落实疫情防控的基础上，老君山景区将于2021年8月27日起正式恢复对外开放。

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据悉，开放期间，老君山景区将采取“预约、限量、错峰”的游览管理制度，请广大游客按照疫情防控要求合理安排行程(需至少提前一天在线上进行实名制预约购票)。

值得关注的是，为感谢默默在一线付出的所有医护工作者，老君山景区从即日起至2021年12月31日对全国所有医护工作者实行免门票政策(老君山景区门票门市价100元/人)。

温馨提示：入园需持本人身份证及医师资格证、护士资格证或与医疗相关的技术资格证；此次针对医护人员免票活动包含所有法定节假日；每个证件每次可享受一张免费门票(需至少提前一天在线上进行实名制预约，预约成功后凭本人身份证和有效证件入园)。(洛报融媒记者 李冰)