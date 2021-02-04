洛阳市民捡到“百岁”信鸽 结果很遗憾

24日17时许，陈女士在涧西区中州路一家银行附近的绿化带中捡到一只信鸽。当时，信鸽很虚弱，见人不会飞，颈部光秃秃的，似乎受了伤。

24日17时许，陈女士在涧西区中州路一家银行附近的绿化带中捡到一只信鸽。当时，信鸽很虚弱，见人不会飞，颈部光秃秃的，似乎受了伤。

见状，陈女士连忙找来一个鞋盒装上信鸽，抱着鞋盒一边报警，一边前往附近的市公安局涧西分局长安路派出所。

在派出所，民警给鸽子找来了水和食物。随后，接到通知的市信鸽协会会员张铁成赶到了现场。经检查，他确认这只信鸽没有受伤，而是年龄太大了。

“信鸽的足环编号显示，它出生于2005年，已经16岁了。这个岁数，相当人类中的百岁老人。”张铁成说，遗憾的是，就在他带着信鸽回家的路上，信鸽自然死亡了。

26日，洛阳市信鸽协会会长黄宏源告诉记者，信鸽在遭遇恶劣天气或体力不支，会出现飞不动导致掉队或迷路的情况。市民发现后，如果确认信鸽没有受伤，可以先喂饱它，然后在白天放飞。如果信鸽受了伤，应尽早联系本地的信鸽协会，寻求专业救治。

此外，市民还可以登录“中国信鸽信息网”，凭足环上的编号查询信鸽主人的信息。黄宏源介绍，足环上的编号是信鸽的“身份证”。比如，编号“CHN—2005—16”，“CHN”代表中国；“2005”指的是出生年份；“16”是地区代码，指的是河南。（洛报融媒记者 刘嘉仪 实习生 吉喆 通讯员 魏孝群 戚军锋 文/图）